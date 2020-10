Comunicado do Business Wire :W Medical Strategy Group

Desde 2009, a Coreia promove sua competitividade médica e estabeleceu uma marca médica nacional intitulada "Smart Care, Medical Korea" para representar a excelência dos serviços médicos do país asiático.

De 2009 a 2019, mais de 2,76 milhões de visitantes de 190 países do mundo todo visitaram a Coreia para experimentar seus serviços médicos. Além disso, a Coreia ofereceu um programa de treinamento médico para profissionais médicos internacionais de 31 países, compartilhando e expandindo o sistema médico coreano e os recursos no mundo inteiro.

Esses esforços foram reconhecidos internacionalmente e receberam o prêmio "Turismo Médico e de Saúde: Destino do Ano" duas vezes consecutivas - em 2018 e 2019 - do IMTJ Medical Travel Awards, uma prestigiosa cerimônia global de premiação do turismo médico. Em reconhecimento pela melhoria da reputação das marcas médicas coreanas e pela dedicação contínua para melhorar a saúde, a Coreia também recebeu o "Prêmio Porter de Excelência em CSV", em homenagem ao acadêmico de Administração de Empresas de renome mundial Michael E. Porter.

Para lidar com a recente pandemia global com a COVID-19, a Medical Korea renovou sua marca para "Medical Korea, Where Your Days Begin Again", que enfatiza o valor humanitário de recuperar a vida cotidiana. Sob esta marca, a Medical Korea continuará na vanguarda para alcançar saúde e bem-estar para pessoas do mundo todo.

O Instituto de Desenvolvimento da Industria da Saúde da Coreia do Sul (KHIDI) anunciará a renovação de sua marca e definirá uma nova direção para o setor da saúde durante a era da COVID-19 no "Cerimônia e simpósio de proclamação da marca Medical Korea", realizado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar e organizado pelo KHIDI, em 14 de outubro de 2020 (11h - 17h10, GMT+9).

O evento começará com o discurso de abertura do Dr. Jerome Kim, diretor geral do International Vaccine Institute (IVI), seguido por apresentações do Dr. Andrew Trister, diretor adjunto de Saúde Digital e Inovação da Fundação Bill & Melinda Gates, e Hyung-gyoun (Harris) Byun, vice-presidente da KT. As apresentações serão sobre o impacto da 4ª revolução industrial na indústria de serviços médicos e serão transmitidas ao vivo on-line. (https://www.medical-korea.org/eng/symposium/symposium.do)

Sobre o KHIDI

O Instituto de Desenvolvimento da Industria da Saúde da Coreia do Sul é uma instituição afiliada ao governo que fornece suporte sistemático e profissional para a melhoria da saúde pública e aumento da competitividade internacional no setor da saúde.

