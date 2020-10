Bombardeios atingem catedral histórica de Karabakh

Uma catedral armênia histórica em Nagorno Karabakh foi atingida por projéteis das forças azerbaijanas nesta região separatista palco de violentos combates há quase duas semanas - anunciou o governo da Armênia nesta quinta-feira (8).

"As Forças Armadas do Azerbaijão bombardearam a igreja armênia de Ghazanchetsots (do Cristo Salvador) na cidade de Shusha", afirmou o centro de informação do governo armênio em uma mensagem no Facebook, acompanhado de imagens do edifício danificado e cheio de escombros em seu interior.