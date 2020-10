Duas mulheres, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala e a sul-coreana Yoo Myung-hee, são as candidatas finalistas no processo de escolha para a direção geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), anunciou nesta quinta-feira o porta-voz do organismo, Keith Rockwell.

A organização, em crise devido em parte aos ataques do governo do presidente americano Donald Trump, sempre foi comandada por homens. A vencedora deve ser definida no início de novembro.