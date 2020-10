As autoridades da Alemanha fizeram um alerta nesta quinta-feira para o aumento "preocupante" dos casos de contágio de covid-19 e sobre uma possível "propagação incontrolável" do vírus, em um país até agora menos afetado que os vizinhos.

"Os números mostram um aumento preocupante, sobretudo hoje", declarou o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn.

A Alemanha registrou mais de 4.000 novos casos nas últimas 24 horas, o que não acontecia desde o início de abril.

O recorde de contágios em apenas um dia, quase 6.500, aconteceu em 2 de abril.

O ministro da Saúde pediu ao país que não desperdice as conquistas registradas até o momento na luta contra a pandemia, que fizeram da Alemanha uma das nações da Europa proporcionalmente menos afetada pelo novo coronavírus.

"Ainda não sabemos como a situação vai evoluir na Alemanha nas próximas semanas", advertiu Lothar Wieler, presidente do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch (RKI).

"É possível que tenhamos mais de 10.000 casos por dia, é possível que o vírus se propague de forma incontrolável", completou, antes de afirmar que espera que o país não atinja este nível.

No total, o RKI contabilizou até o momento 310.144 casos confirmados no país, 4.058 nas últimas 24 horas. A marca de 4.000 contágios foi superada em 11 de abril, em pleno confinamento, de acordo com a base de dados da AFP.

A Alemanha registrou 9.578 mortes provocadas pela covid-19, um número muito inferior ao de países europeus com uma população similar.