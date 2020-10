Comunicado do Business Wire :P.I. Works

Este ano é um marco importante para a P.I. Works, pois é nosso 15º ano de apoio à indústria de telecomunicações. Nosso espírito foi construído com base na ideia de transformar a maneira como as redes móveis são gerenciadas e mudar a vida dos usuários para melhor; continuamos seguindo isso, aprimorando constantemente nossa eficiência e automatizando os processos de nossos clientes, para que possamos capacitá-los para atingir seus objetivos de qualidade, eficiência e transformação.

Nosso impulso incansável para inovar e melhorar continuamente nos leva a entregar o mais alto valor para nossos clientes. Tratamos seus requisitos com a maior importância, sempre superando as expectativas e garantindo uma entrega pontual e de qualidade de nossas soluções.

Desde o início, a P.I. Works sempre esteve na fronteira das tecnologias de rede emergentes e disruptivas. Ainda em 2014, nos tornamos os primeiros na história a habilitar o gerenciamento automatizado de uma rede LTE comercial. Apresentamos o primeiro caso de uso de gerenciamento de rede 5G automatizado do mundo no MWC19 Barcelona há pouco mais de um ano e, desde então, continuamos atraindo novos clientes nesta área. Estamos comprometidos em capacitar nossos clientes na transformação de suas redes com IA e automação, estabelecendo uma base sólida para suas aspirações futuras.

Basar Akpinar, CEO e co-fundador da P.I. Works, disse: "Somos inspirados pelo potencial das tecnologias móveis para transformar negócios e melhorar a vida de bilhões de pessoas. No entanto, tal transformação só pode ser alcançada trabalhando lado a lado com pessoas que implacavelmente ultrapassam os limites do impossível para tornar as coisas possíveis. Por isso, gostaria de agradecer à equipe e aos ex-alunos da P.I. Works por sua dedicação excepcional ao longo dos anos. Estamos confiantes de que esses esforços continuarão reforçando nossa liderança no mercado de automação de rede".

Olhando para trás, nosso sucesso pode ser atribuído à contribuição de nosso povo trabalhador, que se esforça continuamente para oferecer o melhor. Uma cultura construída sobre a integridade, confiança e respeito está no centro de tudo o que fazemos e nos leva à excelência, levando-nos a nos tornar um parceiro de confiança de nossos clientes na prestação de serviços de alta qualidade e na transformação da experiência de bilhões de usuários.

