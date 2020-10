Uma mosca na cabeça de Pence rouba a cena durante debate nos EUA

Em meio a um debate cortês, mas assertivo entre o vice-presidente republicano, Mike Pence, e a senadora democrata Kamala Harris, uma mosca que pouso no cabelo do braço direito de Donald Trump roubou a cena e deleitou os internautas no Twitter, nesta quarta-feira (7).

A mosca -que se manteve por mais de dois minutos na cabeça do vice-presidente- monopolizou os comentários no Twitter e divertiu os adversários políticos de Trump, desde o próprio candidato presidencial democrata, Joe Biden, aos republicanos que se opõe ao presidente americano.

Antes do encerramento do debate, o inseto já tinha conta no Twitter e aparecia em diversas enquetes de humor na rede social, que perguntavam aos seguidores quem foi o grande vencedor da noite: Mike Pence, Kamala Harris ou a mosca?

Pence permaneceu impávido e continuou a defender a política da administração Trump sobre as forças de ordem, em um momento no debate sobre a brutalidade policial contra as minorias nos Estados Unidos.

Em meio à forte tensão política nos Estados Unidos, a menos de um mês das eleições presidenciais de 3 de novembro, a mosca permitiu um momento de descontração.

Biden aproveitou o frenesi na rede social para vender um mata-moscas de 10 dólares e arrecadar fundos para sua campanha com o slogan "mate as moscas e as mentiras".

Mesmo entre os republicanos, o imprevisto foi visto com bom humor. O senador do Kentucky, Rand Paul, brincou: "A espionagem ilegal está realmente fora de controle."