Trump ignora riscos da COVID

Sem máscara, presidente dos Estados Unidos gravou vídeo no jardim da residência oficial para falar do combate ao coronavírus (foto: Mandel Ngan/AFP)

Ignorando os avisos sobre os riscos de contágio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi trabalhar no Salão Oval ontem, seis dias após testar positivo para a COVID-19. O comportamento do presidente, criticado há meses por sua gestão da pandemia, é examinado com atenção especial em um momento em que aumentam os casos de coronavírus entre funcionários, assessores e jornalistas da Casa Branca. De acordo com um alto funcionário do governo, Trump esteve com um número “extremamente limitado” de conselheiros no famoso escritório. Ele entrou pela porta que dá para os jardins para não cruzar os corredores da Ala Oeste, a área de escritórios presidenciais do casarão.

Mais cedo, Trump divulgou no Twitter um vídeo, gravado no jardim da Casa Branca, no qual disse que se sentia muito bem, após ter contraído COVID-19, e afirmou que uma vacina para o vírus deve estar disponível “logo depois da eleição”, também ameaçando novamente a China por sua suposta responsabilidade na pandemia. "A China pagará um grande preço pelo que fez ao nosso país e ao mundo”, ameaçou, sem dar detalhes sobre eventuais retaliações.

Sem usar máscara na publicação, Trump elogiou muito os medicamentos que recebeu no hospital há alguns dias, como o Regeneron. Ele disse que planeja disponibilizar esses medicamentos para todos os americanos. Trump afirmou que, para ele, as terapias são muito mais importantes do que a vacina, mas o presidente também invocou seu papel para acelerar o processo de pesquisa e aprovação do imunizante, lembrando que há várias vacinas nas etapas finais de testes.

Aós a internação, Trump tenta se mostrar ativo. “Acabo de ser informado sobre o furacão Delta”, tuitou Trump, ansioso para mostrar ao país sua dedicação ao cargo, a 27 dias de uma eleição que promete ser muito difícil para ele diante do democrata Joe Biden, líder nas pesquisas de intenção de voto. Trump já tinha causado polêmica ao retornar à Casa Branca na noite de segunda-feira após passar três dias em um hospital nos arredores de Washington.

Em uma apresentação triunfante transmitida ao vivo pela televisão, ele saiu do helicóptero Marine One e subiu as escadas até a varanda de sua residência. Lá, ele tirou a máscara e ergueu o polegar, em um gesto desafiador. “Não tenha medo da COVID”, tuitou algumas horas antes no hospital, causando consternação na comunidade médica. Os Estados Unidos acabam de cruzar a barreira de 210 mil mortes pelo novo coronavírus, que deixou uma média de 700 mortes por dia na semana passada nesse país.

Saúde Por enquanto, e com base no que diz o médico da Casa Branca, a saúde de Trump melhora um pouco a cada dia. “Ele está sem febre há mais de quatro dias e não apresenta sintomas há mais de 24 horas”, disse o doutor Sean Conley em um breve boletim. No entanto, o informe começou com uma frase inusitada, reforçando ainda mais questionamentos sobre a comunicação desse assunto pela equipe médica: “O presidente esta manhã disse 'me sinto ótimo!'”. Segundo Conley, a última análise de amostras colhidas na segunda-feira revelou traços de anticorpos para COVID-19 que eram indetectáveis na noite de quinta-feira, quando o teste diagnóstico deu positivo.