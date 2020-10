Debate dos vices nos EUA: Kamala Harris e Mike Pence avançam pouco nas propostas

Kamala Harris e Mike Pence em debate de vices nos EUA (foto: Eric Baradat/AFP)



Os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos se enfrentaram em um debate nesta quarta-feira. A senadora Kamala Harris, vice de Joe Biden (Democrata), e o vice-presidente Mike Pence, candidato à reeleição na chapa de Donald Trump (Republicano), atraíram bastante interesse do eleitorado norte-americano.





O programa foi realizado na Universidade de Utah, em Salt Lake City, e teve duração de uma hora e meia, dividido em nove blocos de 10 minutos, cada um com um tema.



Como medida de segurança contra a COVID-19, a distância entre os candidatos foi maior do que a adotada no debate entre Trump e Biden. Foram instaladas barreiras de vidro entre os debatedores e a mediadora Susan Page, do jornal “USA Today”. Todos os presentes usaram máscaras, exceto os candidatos e a mediadora.



Mike Pence deixou de lado as recomendações de isolamento contra o coronavírus e pediu para não ficar atrás da barreira de vidro, mas acabou acatando a regra estabelecida pela organização do debate.

O debate

Com o presidente Trump contaminado pelo coronavírus, a pandemia foi um dos principais assuntos abordados no debate.



A COVID-19 matou mais de 211 mil americanos e o vice Mike Pence foi cobrado por esses números. Ele lamentou os óbitos e argumentou que se o governo não tivesse adotado medidas de suspensão das atividades econômicas, o número de mortes poderia ter sido maior.



A exemplo do que fez Trump no último debate, Pence usou algumas vezes o expediente de interromper a fala de sua adversaria e também da mediadora. Embora Pence ter se apresentado de maneira menos agressiva do que o atual presidente americano, a mediadora teve trabalho para finalizar as falas do candidato e tomar a palavra.



O vice de Trump disse, ainda, que os Estados Unidos devem produzir uma vacina antes do final deste ano.



Questionada sobre se tomaria uma eventual vacina contra o coronavírus, Kamala Harris foi enfática: “Se médicos disserem para tomar, eu tomo. Se Trump disser para tomar, eu não tomo!” Ela foi criticada por Pence por “desacreditar o governo” e “politizar” a vacina.

Sonegação de impostos