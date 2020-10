EUA: homem provoca confusão em voo por não concordar em usar máscara

Imagem mostra a confusão dentro do voo da companhia Allegiant Air (foto: crédito: reprodução )



Um homem causou uma briga em um voo que ia do Arizona para Utah, nos Estados Unidos, por se recusar a seguir as normas de segurança e usar a máscara. A discussão acabou com socos entre dois passageiros.





Quando os passageiros já estavam sentados e o voo estava sendo preparado para decolar, começa a discussão entre dois homens porque um deles não estava utilizando a máscara. Ele precisou ser retirado do voo, porque não concordou em colocar o equipamento de proteção.

“Ele estava apenas com uma proteção facial, então não achou que precisaria usar uma máscara adicional”, disse Rylie Lansford , que estava sentada em uma fileira à frente da confusão, ao NYPost.





O voo era da companhia Allegiant Air, que tem como obrigatório, durante a pandemia da COVID-19, que todos os clientes usem uma máscara facial que cubra o nariz e a boca durante a viagem. "A cobertura facial deve ser feita de um material sólido, cobrir totalmente a boca e o nariz, ajustar-se confortavelmente ao rosto e ser presa sob o queixo", informa o site da companhia. Além disso, a empresa fornece as máscaras para os clientes.