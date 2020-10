Príncipe William lança prêmio para 'soluções viáveis' contra crise climática

O príncipe William, neto da rainha da Inglaterra, lançou nesta quinta-feira um prêmio ambiental que busca trocar "pessimismo por otimismo" recompensando soluções inovadoras para os problemas do planeta, começando pela crise climática.

Durante uma década, o Earthshot Prize entregará anualmente cinco prêmios de 1 milhão de libras para "incentivar a mudança e ajudar o nosso planeta nos próximos 10 anos", anunciou o Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe.

"Muita gente deseja fazer coisas boas pelo meio ambiente e precisa de um catalisador, um pouco de esperança e otimismo em que podemos solucionar o que se apresenta", comentou o príncipe, citado no comunicado. "Acredito que a urgência com otimismo realmente crie ação, de forma que o prêmio Earthshot busca aproveitar este otimismo e esta urgência na descoberta de soluções para alguns dos maiores problemas ambientais do mundo."

Os cinco primeiros prêmios serão entregues em 2021, na capital britânica, em cerimônia que mudará de cidade a cada ano. Além do príncipe, 38, o júri será formado por personalidades como a cantora colombiana Shakira, a ex-responsável da ONU para o clima Christina Figueres, a atriz australiana Cate Blanchett, a rainha Rania, da Jordânia, e o naturalista britânico David Attenborough.

Com o patrocínio de personalidades, organizações e empresas, o prêmio terá como objetivo "encontrar pelo menos 50 soluções para os desafios mais importantes que o mundo enfrentará até 2030. Serão recompensados tanto pessoas quanto empresas, organizações, governos, cidades e países que propuserem "soluções viáveis" para a crise climática, que melhorem "as condições de vida em todo o mundo, principalmente nas comunidades mais expostas às mudanças ambientais", assinala o comunicado.

Cinco objetivos foram definidos: "proteger e recuperar a natureza, limpar o ar, recuperar os oceanos, construir un mundo sem lixo e consertar nosso clima".