Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Inc.

Pela primeira vez em sua história, aIngram Micro Inc. está levando seu evento ONE para um público totalmente global em uma experiência interativa totalmente on-line. Reunindo APAC ONE, EMEA ONE, LATAM ONE e North America ONE, a Ingram Micro oferece suporte a vários fusos horários e idiomas, ao mesmo tempo que hospeda 12 palestras, 150 sessões e palestrantes e participantes de mais de 60 países.

Como parte da experiência, conteúdos localizados e sessões serão fornecidos para cada região. Sessões direcionadas também serão realizadas antes e depois da experiência para convidados especiais de países e comunidades, incluindo SMB Alliance e Trust X Alliance da Ingram Micro. Os parceiros de canal e fornecedores da Ingram Micro são incentivados a se registrar agora em https://imaginenext.ingrammicro.com/one.

A equipe de liderança executiva da Ingram Micro dará início à experiência online deste ano, começando com os comentários de abertura do CEO Alain Monié e EVP e Presidente Paul Bay. Os destaques adicionais do evento incluem:

-- Bate-papos junto à lareira com o CEO da Cisco, Chuck Robbins, e o presidente da IBM, Jim Whitehurst

-- Keynote futurista com o fundador e CEO do 311 Institute, Matthew Griffin

-- Diversidade e inclusão do ex-líder de educação em ciências espaciais da NASA, Hakeem Oluseyi

-- Keynote de tecnologia e tendências da vice-presidente do Grupo IDC, Michelle Bailey

-- Discursos executivos de líderes de negócios globais, incluindo a vice-presidente sênior de marketing da Ingram Micro, Jennifer Anaya, a vice-presidente sênior de nuvem global Nimesh Davé e a vice-presidente de engajamento de parceiros globais e IoT, Sabine Howest

-- Convidados especiais, incluindo um músico vencedor do prêmio GRAMMY e bandas de todo o mundo

-- Um discurso inspirado de um dos autores mais vendidos e palestrantes motivacionais otimistas do planeta

Uma lista completa de palestrantes e sessões, incluindo as identidades dos artistas acima e palestrante motivacional, é anotada aqui. Além disso, vários anúncios importantes da Ingram Micro e iniciativas estratégicas devem ser lançados antes e durante o evento, incluindo anúncios da comunidade de SMB Alliance e Trust X Alliance. Networking ao vivo, happy hours virtuais e encontros de negócios com tecnologia de IA também estão disponíveis para os participantes.

"Estabelecemos grandes expectativas e estamos entusiasmados em ter nossos parceiros e fornecedores pegando o que ouvem, veem e experimentam na ONE e imaginam o que vem por aí para seus negócios, seu ecossistema de parceiros e seus clientes", disse Bay. "Juntos, estamos trabalhando de maneira mais inteligente, mais árdua e com um propósito maior. A Ingram Micro e o ecossistema de excelência de parceiros que apoiamos nunca foram tão relevantes para a vitalidade e o sucesso do cenário atual de negócios local, regional e global... e estamos prontos para fazer ainda mais."

A imprensa do canal e os analistas são bem-vindos para se inscrever e participar das sessões designadas da Experiência Ingram Micro ONE de 4 a 5 de novembro.

Para mais informações visite https://imaginenext.ingrammicro.com/one.

Sobre a Ingram Micro

A Ingram Micro ajuda as empresas a concretizar a promessa da tecnologia. Ela oferece um conjunto completo de tecnologias globais e serviços de cadeia de suprimentos a empresas de todo o mundo. Uma profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e cadeias de suprimento permite que seus parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados onde atuam. Agilidade incomparável, profunda percepção de mercado e a confiança e a confiabilidade obtidas com décadas de relacionamentos comprovados diferenciam a Ingram Micro e a colocam à frente da concorrência. Saiba como a Ingram Micro pode ajudar você a concretizar a promessa da tecnologia. Veja mais em www.ingrammicro.com.

