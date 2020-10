Wall Street fecha em alta

As ações de Wall Street subiram nesta quarta-feira após comentários mais favoráveis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os gastos com estímulo fiscal.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,9%, terminando a sessão em 28.303,46 unidades. O índice ampliado S&P; 500 avançou 1,7%, a 3.419,44, enquanto o Nasdaq Composite Index cresceu 1,9%, a 11.364,60 unidades.

Após o anúncio de Trump na terça-feira à tarde, encerrando abruptamente as negociações com os democratas no Congresso sobre estímulos adicionais até depois da eleição, o presidente e seu governo agiram rapidamente para reverter a tão criticada declaração.

Na terça-feira à noite, Trump pediu ao Congresso que aprove "imediatamente" uma legislação independente para estender a ajuda aos trabalhadores das companhias aéreas e pequenas empresas.

Ele também disse que apoiaria outra rodada de pagamentos de estímulo de 1.200 dólares para os trabalhadores.

O conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse à CNBC nesra quarta-feira que Trump apoiou medidas direcionadas, acrescentando: "Não acho que a recuperação dependa do enorme pacote de assistência".

Peter Hanks, um estrategista do DailyFX, atribuiu a manifestação em grande parte à mudança de tom da Casa Branca.

Analistas disseram que o mercado ficou mais otimista em relação à eleição presidencial devido à liderança do candidato democrata Joe Biden nas pesquisas, o que sugere que um resultado prolongado e contestado pode ser evitado.

Outro fator positivo foi o anúncio da gigante farmacêutica Eli Lilly de que solicitou uma autorização de uso de emergência para um tratamento com anticorpos produzidos em laboratório contra a covid-19, depois que os primeiros resultados dos testes mostraram que a medicação pode reduzir a carga viral, os sintomas e o tempo de hospitalização.