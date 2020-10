Comunicado do Business Wire :InVeris Training Solutions

A Meggitt Training Systems (a "Empresa"), líder global em soluções integradas de treinamento com armas de fogo reais e virtuais para clientes militares e policiais, anunciou hoje seu novo nome, que entra imediatamente em vigor: InVeris Training Solutions. O nome "InVeris" implica insight e verdade. A reformulação da marca reflete o orgulho da empresa em apoiar os homens e mulheres mais corajosos e bem treinados em todo o mundo e em fornecer soluções de treinamento abrangentes que os preparam para agir a qualquer momento para proteger as comunidades e os países aos quais eles servem. A empresa continua sediada em Suwanee, Geórgia, e tem parcerias com clientes nos Estados Unidos e em todo o mundo com suas instalações em cinco continentes.

"Nos últimos meses, empreendemos um exercício muito completo e cuidadoso para alinhar melhor nosso nome e marca aos nossos valores a serviço da segurança", disse Andrea Czop, vice-presidente de Estratégia, Vendas e Marketing. "InVeris significa confiança e integridade, valores essenciais para os nossos clientes e que vivemos todos os dias. Nossos clientes dão tudo de si e temos a honra e o orgulho de atender com excelência àqueles que nos mantêm seguros. Porque sabemos que quando nossos clientes estão preparados e seu pessoal está seguro, todos nós estamos seguros."

Como parte da reformulação da marca, a InVeris Training Solutions também lançou um novo logotipo, cores corporativas e site, o InVerisTraining.com. A empresa mantém a propriedade de suas marcas legadas, FATS® e Caswell Technologies, as pioneiras do setor nas arenas de treinamento virtuais e reais com armas de fogo, respectivamente.

Czop acrescentou ainda: "À medida que entramos em uma nova fase de crescimento nos mercados dos Estados Unidos e de outros países, nosso compromisso com nossos funcionários, clientes e parceiros continua sendo nossa principal prioridade. Sempre apoiamos nossos clientes com produtos de qualidade, inovações comprovadas e suporte dedicado. Continuaremos fazendo isso à medida que avançamos."

A InVeris Training Solutions combina uma abordagem ágil com uma experiência incomparável em tecnologia de treinamento para projetar e fornecer soluções de treinamento personalizadas e de ponta que mantêm clientes militares, policiais, privados e comerciais seguros, preparados e prontos para servir. A empresa já instalou mais de 15.000 campos de treinamento com armas de fogo e 5.100 sistemas de treinamento virtual em todo o mundo em seus 90 anos de história, e é dela o Programa de Simulação de Treinamento para forças militares dos Estados Unidos e de outros países. As soluções de treinamento avançado da empresa preparam clientes em mais de 55 países para proteger com segurança as comunidades a que servem.

Contato com a mídia:

Michelle Henderson Diretora de Marketing InVeris Training Solutions 678-288-1090 michelle.henderson@inveristraining.com

