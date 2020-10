Canadá proibirá itens plásticos de uso único a partir de 2021

Sacolas de compras, canudos e outros itens de plásticos de uso único estarão proibidos no Canadá a partir de 2021.

A medida, que alcança outros elementos como embalagens e talheres de comida difíceis de reciclar, fazem parte de um plano ambicioso para a eliminação total de resíduos plásticos até 2030. O tema figura no alto do programa ambiente do governo do primeiro-ministro Justin Trudeau.

O ministro do Meio Ambiente Jonathan Wilkinson admitiu que o Canadá "não está liderando o mundo nisso".

"Muitos países na Europa, incluindo o Reino Unido, já têm avançado neste caminho e certamente temos aprendido com o que fizeram", disse.

Segundo Ottawa, Canadá despeja três milhões de toneladas de plástico por ano. Isso inclui 15 bilhões de sacolas plásticas e 57 milhões de canudos. E apenas 9% disso são reciclados.

Canadá espera chegar a 90% em 2029 seguindo as metas da Europa, comentou Wilkinson.

"Há muitos (itens plásticos) que seguiremos usando apenas uma vez", garantiu. "Mas necessitamos que essas coisas possam ser recicladas, que possamos sustentar a economia e não destruir o ambiente".