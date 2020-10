Casa Branca: exames de Trump mostram níveis detectáveis de anticorpos para covid

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou níveis detectáveis de anticorpos para covid-19 em exames realizados na segunda-feira, 5, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira pela Casa Branca e assinado pelo médico Sean Conley. Segundo o documento, o republicano não apresentava esses anticorpos na quinta-feira, 1º, à noite. Trump anunciou na madrugada de sexta-feira, 2, que havia testado positivo para o coronavírus.



"Os exames e sinais vitais dele, incluindo a saturação de oxigênio e a taxa de respiração, permanecem estáveis e em uma faixa normal", diz o boletim médico de Trump. O documento também informa que o presidente americano não tem febre há mais de quatro dias e está sem sintomas da covid-19 há mais de 24 horas. Trump chegou a ir para o hospital, mas recebeu alta na segunda-feira, 5, e continua em tratamento na Casa Branca.



O médico Sean Conley destaca, no comunicado, que Trump não precisou mais receber oxigênio suplementar desde o início da internação no hospital. "O presidente disse esta manhã 'me sinto ótimo!", escreveu Conley.