AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: septiembre - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório do FMI sobre os efeitos do confinamento, parte das perspectivas econômicas globais - 12H00

CORINTO (Honduras) - Nova caravana de migrantes cruza de Honduras para a Guatemala. - (até 15 de Outubro)

(+) MÉXICO (México) - Imagens de vento forte e chuva enquanto o furacão Delta atinge o continente -

Europa

MADRI (Espanha) - Lockdown parcial em Madri - (até 16)

LONDRES (Reino Unido) - Reunião anual do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento -

NICE (França) - Mau tempo: busca de pessoas desaparecidas e danos nos Alpes-Marítimos - (até 18)

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Interior da UE realizam videoconferência sobre novo pacto de asilo - 06H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Literatura - 09H00

BARCELONA (Espanha) - Leilão de documentos de Pablo Neruda - 15H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

PARIS (França) - Homenagem pública ao estilista japonês Kenzo Takada -

(+) REINO UNIDO - O Cineworld fecha temporariamente os cinemas com o impacto do vírus -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Judeus marcam o festival de Sucot ou Festa dos Tabernáculos - (até 9)

LÍBANO - Líbano coloca mais de 100 distritos em confinamento por coronavírus - (até 12)

KARBALA (Iraque) - Peregrinação xiita Arbain à cidade sagrada de Karbala -

Ásia-Pacífico

KUALA LUMPUR (Malásia) - O tribunal decide sobre o recurso da Coreia do Norte contra a oferta de extradição dos EUA - 00H00

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2020

América

SÃO PAULO (Brasil) - Número de mortes por vírus no Brasil se aproxima de 150.000, as internações hospitalares diminuem -

(*) SANTIAGO (Chile) - Protesto contra o governo -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflacion - IPCA Mês Ref: septiembre - 10H00

Europa

OSLO (Noruega) - Nobel da Paz - 07H00

CANNES (França) - 3º Festival Internacional de Séries de Cannes, com foco em TV - (até 14)

HALLE AN DER SAALE (Alemanha) - Comemoração do primeiro aniversário do tiroteio na sinagoga Halle - 11H30

Ásia-Pacífico

(+) Nghe An (Vietnã) - Famílias recordam vítimas um ano após a morte de 39 migrantes vietnamitas no Reino Unido - 05H00 (até 12)

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Saúde Mental -

América

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Comício anticomunista pró-Trump por grupos latino-americanos - 11H30

Europa

ANCARA (Turquia) - Quinto aniversário do ataque terrorista contra manifestação pela paz pró-curda -

Ásia-Pacífico

PYONGYANG (Coreia do Norte) - 75º aniversário da fundação do governante Partido dos Trabalhadores da Coreia -

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

(+) TADJIQUISTÃO - Eleição presidencial -

(+) NICÓSIA (Chipre) - Eleições presidenciais no separatista Chipre do Norte -

(+) LITUÂNIA - Eleições parlamentares - 02H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ADEM (Iêmen) - 20º aniversário do bombardeio do USS Cole - 18H01

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiências de confirmação do Senado sobre a nomeada para a Suprema Corte Amy Coney Barrett -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial - (até 18)

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Economia - 07H45

BREMERHAVEN (Alemanha) - Retorno da maior expedição científica do Ártico 'Polarstern' -

BIELORRÚSSIA - Exercícios militares entre ex-aliados soviéticos - (até 16)

(+) SWINOUJSCIE (Polónia) - Operação de alto risco para desativar a bomba britânica 'Tallboy' da segunda guerra mundial -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - 71º Congresso Internacional de Astronáutica - 03H01 (até 16)

TERÇA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2020

América

(*) COPIAPÓ (Chile) - 10º aniversário do resgate de 33 mineiros presos por 69 dias em uma mina de ouro e cobre -

Europa

VIENA (Áustria) - Relatório mensal Opep -

(*) PARIS (França) - Leilão de esqueleto de alossauro - 11H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo se reúne - (até 17)

QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O chefe do Banco Mundial, David Malpass, dá entrevista coletiva - 12H45

Europa

(+) BAIKONUR (Cazaquistão) - Cosmonautas decolam para a Estação Espacial Internacional - 03H30

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Ministros das finanças do G20 e governadores de bancos centrais se reúnem online - 06H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Discurso da política da líder Carrie Lam ao Conselho Legislativo - 01H00

QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 16)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Prazo para os Estados da UE apresentarem planos de recuperação à Comissão -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco recebe líderes mundiais no congresso 'Reinventando a Aliança Educacional Global' - (até 18)

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Big Hit Entertainment, agência de gestão do BTS, faz estreia na bolsa -