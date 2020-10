Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

Diligent Corporation, empresa líder em governança moderna com uma plataforma utilizada por quase 700.000 diretores e líderes, anunciou hoje o lançamento de seu conjunto de soluções de ESG para ajudar as organizações a transformar os padrões e diretrizes de ESG em ações e resultados tangíveis. As soluções da Diligent equipam as organizações com as ferramentas necessárias para rastrear o progresso de ESG quanto aos padrões do setor, práticas de referência com uso de análises bem como monitorar notícias relevantes e o sentimento das partes interessadas. As soluções capacitam as organizações não apenas a desenvolver metas de ESG ambiciosas, mas também a operacionalizá-las e alcançá-las.

Este novo lançamento de produto vem na esteira do Fórum Econômico Mundial (WEF) publicando suas recomendações finais para métricas de ESG a fim de catalisar maior alinhamento e sinergia em torno dos padrões existentes. Estas recomendações são o resultado da cooperação de líderes empresariais de todo mundo para definir melhor o ESG e se tornar o primeiro conjunto de padrões de ESG mundialmente reconhecido.

"Embora o ESG continue ganhando importância, as etapas que as organizações podem realizar para atingir suas metas permanecem menos claras. Embora a intenção esteja sempre presente, essa ambiguidade em torno de como agir continua a impedir o progresso real", disse Brian Stafford, Diretor Executivo da Diligent. "A Diligent tem o compromisso de ser um catalisador para ESG. Com nossa nova oferta, estamos fornecendo às organizações uma forma clara de ativar seus compromissos e fazer um progresso tangível rumo às metas de ECG a longo prazo - com tecnologia que não existe em outro lugar. Nossas soluções tornam o ESG mais fácil para que as organizações meçam e executem."

O conjunto de soluções de ESG da Diligent ajuda as organizações a cumprir os novos padrões e regulamentações, monitorar notícias e tendências relevantes e medir sua reputação quanto aos pares do setor. Como parte deste lançamento, a Diligent atualizou suas ofertas de risco, conformidade e inteligência de notícias para incorporar as métricas de ESG do WEF, tornando-se o primeiro produto de sua classe a fazê-lo. As organizações agora têm acesso a uma biblioteca de padrões e obrigações regulatórias para medir, rastrear e melhorar o progresso rumo a suas metas ESG. O conjunto de soluções também permite que as organizações acessem as pontuações de eficácia do conselho e modelos de remuneração de executivos para reconhecer possíveis discrepâncias na diversidade, governança e remuneração dos executivos.

Dedicada aos esforços de ESG em todas as frentes, a Diligent está hospedando seu segundo seminário virtual com foco no capitalismo das partes interessadas em 7 de outubro, com a participação do WEF, Bank of America e EY. O primeiro seminário virtual da Diligent sobre o assunto foi realizado em junho, reunindo mais de 5.000 inscritos.

Sobre a Diligent CorporationA Diligent Corporation é pioneira em governança moderna, capacitando líderes a transformar a governança efetiva em uma vantagem competitiva. Aproveitando percepções inigualáveis de uma equipe de inovadores do setor, bem como tecnologias SaaS integradas e altamente seguras, o pacote de soluções da Diligent com liderança no setor muda o modo como o trabalho é realizado nos níveis executivo e de conselho. Os líderes confiam na Diligent para impulsionar a responsabilidade e a transparência, ao mesmo tempo em que atendem às prioridades das partes interessadas. Seus aplicativos também ajudam a agilizar o trabalho diário da administração e dos comitês do conselho, bem como apoiam a cooperação e o compartilhamento seguro de informações. Projetado para organizações do setor público e privado, a Diligent está ajudando a inaugurar uma nova era de governança moderna.

Tendo a maior rede mundial de diretores e executivos, a Diligent conta com a confiança de 19.000 organizações e quase 700.000 líderes em mais de 90 países. Visando a inclusão e acessibilidade, a Diligent atende a alguns dos maiores órgãos públicos de governança, incluindo mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX.

