Trump chama Joe Biden de 'maluco'

Donald Trump chamou seu oponente Joe Biden de "maluco", nesta quarta-feira (7), no momento em que o presidente busca retomar sua campanha de reeleição diante dos dados negativos das pesquisas, enquanto está confinado na Casa Branca para se recuperar da covid-19.

"Ele tem sido um maluco por anos, e todo mundo sabe disso," tuitou Trump. "Observe como todas as coisas ruins, como seu QI muito baixo, não são mais noticiadas? Fake News!", insistiu.

Trump lançou uma série de tuítes raivosos desde que saiu do hospital na segunda-feira, enquanto continua o tratamento para a covid-19 a apenas quatro semanas das eleições de 3 de novembro.

As últimas pesquisas preveem uma vitória clara para Biden, com a rede CNN dando ao democrata uma vantagem nacional de 57% contra 41% entre prováveis eleitores, com as mulheres em 66% a 32% a seu favor.

Trump adicionou ao seu tuíte um vídeo de Biden na campanha eleitoral dizendo a um grupo de jovens dançarinos que gostaria de "vê-los dançando quando estiverem quatro anos mais velhos".

A aparente referência de Biden à sua ambição de fazer campanha para a reeleição em quatro anos foi criticada como inadequada pela Fox News.

Trump prometeu retornar à campanha em breve e participar do segundo debate presidencial contra Biden, em Miami, em 15 de outubro.