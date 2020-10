Comunicado do Business Wire :Nexign

Nexign (parte da ICS Holding LLC), provedor líder de soluções de Sistema de Apoio Empresarial (BSS) e Internet das Coisas (IoT), anunciou hoje a migração bem-sucedida de assinantes do provedor russo de serviços de banda larga móvel Yota em todas as filiais para a Nexign Network Monetisation Suite - uma solução versátil para avaliação em tempo real, cobrança e controle de política em todos os serviços de rede.

A Yota foi a primeira operadora a oferecer pacotes de comunicação configuráveis em minutos e gigabytes aos seus clientes, além de pagamento diferenciado para diversos tipos de tráfego. A solução existente da Yota não permitia o dimensionamento horizontal. A empresa precisava de um instrumento escalonável e flexível para cobrança e controle de políticas dentro da rede.

Para aumentar a eficácia de seus processos internos, a Yota optou pela Nexign Network Monetisation Suite, que inclui soluções como PCRF (sigla em inglês para Função de regras de política e cobrança), RCAF (sigla em inglês para Função de detecção de congestionamento RAN) e UDR (sigla em inglês para Repositório de dados do usuário).

Como resultado, a Yota recebeu solução preparada para o futuro, que atendeu plenamente às necessidades da operadora móvel. A Yota reduziu o custo total de propriedade (TCO) em 10 a 20% ao economizar em licenças adicionais de terceiros. O uso da função PCRF permitiu à empresa reduzir o tempo de chegada ao mercado (TTM) em 20% e aumentar a tolerância a falhas em 40%, que permite que a operadora forneça um ótimo serviço ao cliente e se destaque da concorrência. A solução da Nexign ajuda a Yota no fornecimento de serviços ao cliente mesmo em condições de congestionamento.

"O projeto conjunto com a Nexign nos permitiu lançar um produto exclusivo para o setor de telecomunicações chamado 'O construtor de comunicações' e manter a alta qualidade de nossos serviços enquanto aumentava o número de clientes. Nos últimos seis meses, a nova solução passou por um teste de estresse sem precedentes. Devido à pandemia, o tráfego de aplicativos de negócios dentro da rede cresceu 2,5 vezes", disse Andrey Zhikin, diretor de TI da Yota.

"Este projeto é a primeira vez que a Nexign implementou sua solução em uma operadora de telecomunicações que usa um sistema de faturamento de terceiros", disse Alexey Vedin,diretor de produtos de monetização da rede da Nexign. "A integração com o sistema BSS da Yota foi realizado sem impacto para os clientes da Yota e sem quaisquer falhas ou interrupção do serviço. Nenhuma modificação adicional foi necessária por parte do faturamento ou outros sistemas - todas as necessidades da operadora foram cobertas pelos recursos da solução da Nexign."

Saiba mais sobre os produtos e serviços da Nexign aqui: https://nexign.com/en.

Sobre a Nexign

Nexign, é parte da Intellectual Computer Systems Holding (https://x-holding.ru/) e um dos principais fornecedores de soluções de Sistemas de Apoio Empresarial (BSS) e Internet das Coisas (IoT), tem fornecido soluções de produtos de alto desempenho e de valor agregado desde 1992. A Nexign tem experiência em projetos de transformação de todas as escalas e um histórico comprovado de obtenção de aumentos de receita para CSPs por meio da consolidação de sistemas e um tempo de entrada no mercado mais rápido para novos serviços após a modernização.

Com sede em São Petersburgo, a Nexign emprega 1.800 pessoas em escritórios na Rússia, CIS, Oriente Médio, África, Sudeste Asiático e América Latina. Para mais informações, acesse o site e siga a Nexign Twitter, Facebook e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201007005741/pt/

Alena Semenova Alena.Semenova@nexign.com +79117237518

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.