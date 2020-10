Comunicado do Business Wire :VELO3D

VELO3D, uma inovadora em manufatura digital, anunciou hoje que a aeronave da Boom Supersonic inclui 21 componentes de hardware de voo que foram fabricados pela impressora de metal Sapphire 3D da VELO3D. Apresentado hoje no hangar da Boom em Centennial, Colorado, o XB-1 marca uma virada na viabilidade comercial para viagens supersônicas e demonstra o poder da manufatura aditiva (AM), ou impressão 3D, para permitir a inovação enquanto acelera o desenvolvimento do produto.

O XB-1 voará com componentes impressos em titânio 3D, a maioria dos quais executa operações críticas do motor. Todas as peças são fabricadas no sistema Sapphire da VELO3D. Crédito da imagem: Boom Supersonic e VELO3D

"Hardware de aviação é especialmente difícil de fabricar com impressão 3D de metal, devido aos desafiadores designs aerodinâmicos que devem ser balanceados com durabilidade superior e requisitos de alta temperatura", disse Benny Buller, CEO e fundador da VELO3D. "A tecnologia da VELO3D permite a produção de projetos leves e complexos para aplicações de missão crítica nas mais difíceis condições de operação. Nossa parceria com a Boom é realmente um avanço para a indústria de metal AM, e a aeronave supersônica XB-1 é uma virada de jogo para a indústria de aviação."

Boom Supersonic e VELO3D anunciaram uma parceria em 2019 para fabricar hardware de voo complexo para construir o XB-1 e realizou uma série de testes de qualificação no sistema Saphire daVELO3D.As peças impressas em titânio são usadas para hardware do motor, sistema de controle ambiental e componentes estruturais. As características dos desenhos geométricos incluem paredes altas e finas com altas relações de aspecto, que são inerentemente difíceis de fabricar com processos tradicionais, como soldagem e fundição, ou mesmo com a maioria das tecnologias de impressão 3D existentes. O processo de impressão SupportFree exclusivo da VELO3D permite liberdade de design e controle de qualidade sem precedentes, eliminando as restrições de fabricação à inovação no design de aeronaves. Leia mais sobre a colaboração com a Boom Supersonic aqui.

"Acreditamos fortemente que o supersônico é o futuro do voo e agradecemos a VELO3D por nos ajudar a atingir esse objetivo com o XB-1", afirma Mike Jagemann, chefe de produção do XB-1 da Boom Supersonic.

XB-1 é o primeiro jato supersônico desenvolvido de forma independente do mundo. Será usado para demonstrar tecnologias críticas para a abertura, o futuro avião comercial da Boom, como construção avançada de composto de fibra de carbono, aerodinâmica de alta eficiência otimizada por computador e um sistema de propulsão supersônico eficiente. O XB-1 é o produto final de anos de esforço de desenvolvimento, incluindo vários testes em túnel de vento, dezenas de testes estruturais, centenas de iterações de simulação e dezenas de milhares de horas de trabalho.

