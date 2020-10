Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics ganhou o prêmio xCelent Depth of Services em um novo relatório da Celent. "NextGen Balance Sheet Management and ALM: Vendor ABCD" perfila 13 sistemas de gerenciamento de ativos e passivos (ALM) e de balanço.

A Celent reconheceu a profundidade da nossa solução de gerenciamento de balanço e ALM, destacando o premiado software bem como os serviços de consultoria, treinamento, cenários econômicos e dados, que diferenciam a Moody's Analytics de outros fornecedores. Os bancos provavelmente precisarão desses serviços ao fazer a próxima transição das taxas interbancárias oferecidas (IBOR) para taxas de referência alternativas (ARR), o que requer ajustes na forma como eles lançam novos produtos, reprecificam produtos existentes, recalibram os preços de transferência de fundos e revisam sua contabilidade de cobertura. Para tornar essa transição o mais suave possível, os bancos precisarão de um nível maior de experiência informada por dados granulares e cenários econômicos realistas.

O sistema RiskConfidence? de ALM é o coração tecnológico da nossa solução. Ele quebra silos integrando ALM, gerenciamento de risco de liquidez, preços de transferência de fundos e relatórios de negócios em uma única plataforma. Na atual incerteza econômica, a análise de toda a empresa produz uma figura ainda mais proeminentemente nas decisões estratégicas de nossos clientes.

Com os bancos procurando continuamente maneiras de incluir estimativas de perda de crédito em suas previsões de balanço e cenários hipotéticos, nossas previsões de taxas de juros, alinhadas com as amplas e premiadas previsões de variáveis econômicas da Moody's Analytics, destacam-se como outro componente exclusivo de nossa oferta.

"Além do software e análises integradas, a Moody's Analytics incorpora e entrega outros serviços de valor agregado relacionados à pesquisa macroeconômica, análises e percepções; dados de entidades e de mercado (dados fundamentais, de crédito, KYC e de finanças estruturadas); definição/geração de cenários; e serviços de aprendizagem/treinamento em gestão de risco para clientes finais", disse o diretor de pesquisa da Celent, Cubillas Ding.

"O software é a base, mas há muito mais em nossa solução", disse Fanny Marengo, diretora da Moody's Analytics. "Nossos clientes podem facilmente integrar conteúdo de crédito, dados e modelos para uma solução abrangente, fechando o ciclo entre o CFO e o CRO e fornecendo uma única fonte verídica para cálculos de balanço".

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou se conecte conosco no Twitter ou LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.200 pessoas a nível mundial e mantém uma presença em 40 países.

