UE e Reino Unido retomam negociações pós-brexit em Londres

As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido em busca de um acordo que conduza suas relações comerciais após o Brexit serão retomadas nesta quarta-feira (7) em Londres, com a esperança de chegar a uma conclusão no final de outubro.

Essas negociações devem continuar até sexta-feira, quando está prevista uma reunião entre os dois principais negociadores, Michel Barnier e David Frost, segundo fontes europeias.

Antes, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falará por telefone nesta quarta com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, segundo o porta-voz de Downing Street.

Durante uma conversa por videoconferência no sábado, Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acordaram acelerar as negociações em uma tentativa de superar a paralisação e chegar a um acordo em uma corrida contra o tempo.

Os europeus desejam alcançar um acordo até o final de outubro, mas ambas as partes têm sido incapazes de avançar na aproximação dos pontos de vista nas três questões críticas (pesca, ajudas públicas e governança do acordo), depois de nove rodadas de negociações.