Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

O mais novo fenômeno de cross-plataform MMORPG da Nexon, V4, recebe sua mais recente atualização repleta de ação! A partir de hoje, os jogadores podem competir em Halidom Rush, um novo servidor versus servidor de modo PvP e experimentar atualizações adicionais.

Jogadores podem unir-se à Halidom Rush quando uma brecha dimensional abre semanalmente às terças, quintas e sábados das 20h às 20h59 no horário do Pacífico. Cinco Halidoms diferentes estarão disponíveis, um para cada servidor, que podem ser localizados no campo Ruinous Volcano de Lunatra.

Criado em captura clássica à bandeira, o objetivo em Halidom Rush é trazer o halidom à bandeira mostrada no mapa. Neste modo, jogadores recebem um buff especial para ajudar suas missões, mas não podem usar montadores ou viagens rápidas aos acampamentos. Todos os jogadores em um servidor vitorioso ganham o buff Hero's Benediction, que aumenta o loot ganho e EXP, precisão e dano de nível boss adicional.

Atualizações adicionais incluem:

-- Renovação da Lunatra com várias regiões unidas e Arrogant Plains adicionadas

-- Novas habilidades de classe, habilidades melhoradas e passivos adicionados para todas as classes

-- Novas faixas de equipamento e nova categoria potencial

O combate boss da região é também ajustado com um aumento HP para alguns bosses da região e contribuição mínima flexível requerida para a recompensa de participação do boss da região.

Para saber mais sobre a V4 atualização da Halidom Rush, acesse https://www.nexon.com/v4/ ou siga @V4Global no Twitter para as atualizações mais recentes.

Sobre V4https://www.nexon.com/v4

Alimentada pela Unreal Engine 4,V4 é uma multiplataforma de fantasia MMORPG gratuita que oferece aos jogadores a habilidade de personalizar seus heróis à medida que eles defendem um mundo de tirar o fôlego das forças das trevas. Com lutas detalhadas de forma requintada e categorias com foco na ofensa, jogadores podem ser unir com guerreiros do mundo inteiro em aparelho móvel e PC para combater o mal.

Sobre a Nexon America Inc.http://www.nexon.net

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos online gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. ("Nexon") e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, as quais vêm batendo recordes e cativando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem "player-first", enquanto projeta as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

Informação de contato da mídia Nexon America Cynthia Lezama clezama@nexon.com

