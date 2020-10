Duas geneticistas, da França e EUA, vencem o Nobel de Química

Duas geneticistas, a francesa Emmanuelle Charpentier e a americana Jennifer Doudna, são as vencedoras do Prêmio Nobel de Química em 2020 por suas pesquisas sobre as "tesouras moleculares", capazes de modificar os genes humanos, uma descoberta considerada "revolucionária".

O prêmio deseja recompensar "o desenvolvimento de um método de edição de genes que contribui para o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer e pode tornar realidade o sonho de curar doenças hereditárias", destacou o júri em Estocolmo.