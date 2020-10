Trump volta a minimizar vírus

O presidente americano, Donald Trump, voltou a minimizar a COVID-19 ontem e distorceu dados oficiais ao comparar a doença à gripe comum. As declarações, feitas em sua conta oficial no Twitter, vêm apenas um dia após o republicano receber alta hospitalar – ele estava internado para tratar o novo coronavírus e chegou a receber oxigênio para conter quedas na saturação.





“A temporada de gripe está chegando! Muitas pessoas, todos os anos, às vezes mais de 100.000, e apesar da vacina, morrem de gripe. Vamos fechar o nosso país? Não, aprendemos a conviver com isso, assim como estamos aprendendo a conviver com a COVID", publicou Donald Trump na rede social.





Dados do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, contudo, mostram que o número de mortos pela gripe comum no país é muito menor do que o apontado pelo presidente americano. Segundo a entidade, em 2017, ano que compila os dados mais atualizados, 55.672 pessoas foram a óbito por gripe e pneumonia, oitava principal causa de mortes nos EUA.





Até o momento, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, 210.195 pessoas já morreram de covid-19 nos EUA. O país lidera o ranking mundial de casos, com 7.459.101 de doentes reportados até o momento.