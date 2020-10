Trump compartilha tuíte com pedido de Powell por pacote e escreve 'verdade'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou no Twitter uma notícia da CNBC sobre o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, em que o dirigente alerta para a importância de o Congresso aprovar mais estímulos fiscais, e escreveu "Verdade!".



No entanto, o próprio Trump anunciou nesta terça-feira que instruiu os republicanos a suspender as negociações do pacote fiscal até depois da eleição presidencial em 3 de novembro. Após compartilhar a notícia que citava Powell, o líder da Casa Branca acusou a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o Partido Democrata de estarem "jogando" com as tratativas por mais estímulos.



"Eles só queriam cuidar de democratas fracassados, alto índice de criminalidade, cidades e Estados. Eles nunca estiveram lá para ajudar os trabalhadores, e nunca estarão!", escreveu o republicano.