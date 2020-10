O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, acusou o presidente Donald Trump de "dar as costas" aos americanos, ao encerrar as negociações de um novo pacote de ajuda para sustentar a economia devido à pandemia de covid-19 até depois das eleições de novembro.

"Deu as costas às famílias que lutam para pagar o aluguel, pôr comida na mesa e cuidar dos seus filhos", disse Biden em um comunicado publicado depois de Trump congelar as negociações com os democratas, afirmando que negociam de má fé.