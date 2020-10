Eddie Van Halen morre após longa batalha contra o câncer

Eddie Van Halen, fundador da icônica banda de rock batizada com seu sobrenome, faleceu nesta terça-feira (6) aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer, anunciou seu filho pelas redes sociais.

"Não posso acreditar que tenha que escrever isso", manifestou-se Wolf Van Halen, "mas meu pai (...) perdeu a longa e árdua batalha contra o câncer".

"Foi o melhor pai que podia pedir", continuou. "Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e não acho que se recupere completamente desta perda. Te amo muito, papai".

Van Halen, um virtuoso da guitarra, nasceu em Amsterdã, mas se criou em Pasadena, na Califórnia, onde fundou a banda junto com seu irmão mais velho, o baterista Alex Van Halen, e rapidamente saltou para a fama.

De acordo com o site de celebridades TMZ, Van Halen faleceu em um hospital de Santa Mônica, acompanhado da esposa, Janie; do filho, Wolf, que virou baixista da banda; e do irmão, Alex.

- Separações e reencontros -

O Van Halen, considerado uma das bandas mais influentes de todos os tempos, tem como clássicos obras como "Runnin' with the Devil", "Jump", Panama" e o solo de guitarra de "Eruption".

Van Halen vendeu mais de 75 milhões de discos e tem mais singles número um nas paradas de rock dos Estados Unidos do que qualquer outro artista, segundo o selo da banda.

Durante a turnê promocional do álbum "1984", que viu o hit "Jump" alcançar o topo das paradas, um racha criativo cresceu entre os integrantes da banda, culminando na saída do vocalista David Lee Roth em 1985.

Roth se queixava, por exemplo, de trabalhos por fora de Eddie Van Halen, como sua participação em 1983 no hit de Michael Jackson "Beat It", que catapultou ainda mais a fama do guitarrista.

Eddie e o irmão Alex foram presenças constantes na banda desde a sua criação. Wolf se somou ao pai e ao grupo como baixista em 2006.

A banda anunciou uma turnê de reunião em 2007 com Roth de volta ao microfone pela primeira vez em 22 anos. Outra turnê prevista para 2012 precisou ser cancelada após Eddie Van Halen ser submetido a uma cirurgia de emergência.

O grupo voltou a tocar junto em 2015 durante longa turnê pela América do Norte.

- "Precisava de álcool" -

A luta de Eddie contra o câncer de garganta começou há uma década, segundo o TMZ, que explicou que, embora fosse fumante, o guitarrista culpava uma palheta de metal que costumava colocar na boca por mais de 20 anos.

O surgimento da doença, que se espalhou para outros órgãos, levou à extração cirúrgica de parte de sua língua no ano 2000. Um ano antes, precisou colocar uma prótese de quadril.

O abuso de drogas e o consumo excessivo de álcool contribuíram para seu divórcio em 2007 da atriz Valerie Bertinelli, após 16 anos de casamento.

No mesmo ano, o Van Halen entrou para o Hall da Fama do Rock.

"Eu foi alcoólatra, precisava de álcool para funcionar", revelou Eddie em entrevista de 2015. "Eu não bebia para festejar. O álcool e a cocaína eram coisas privadas para mim. Eu usava para o trabalho... Te mantêm acordado e diminuem suas inibições".

"Tenho certeza que há coisas musicais que eu não teria tentado se não estivesse neste estado mental".