Delta avança rumo ao México como 'perigoso' furacão de categoria 4

A tempestade Delta voltou a ganhar força rapidamente ao alcançar a categoria 4, nesta terça-feira (6), e atingirá amanhã a península mexicana de Yucatán como "um furacão extremamente perigoso". O México determinou o envio de 5.000 militares e a evacuação de turistas no balneário de Cancún.

O ciclone sopra no Caribe com ventos máximos sustentados de 220 km/h e rajadas mais fortes, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), com sede em Miami.

"A previsão é que será um furacão extremamente perigoso de categoria 4 quando alcançar a península de Yucatán na quarta-feira", disse o NHC em seu boletim das 12h00 de Brasília.

O furacão de grande intensidade estava nesta terça-feira cerca de 420 km ao sudeste de Cozumel, no México, para onde se desloca a uma velocidade de 26 km/h.

"Foi dada a instrução para mobilizar até 5.000 homens com todos os equipamentos necessários para proteger a população e, com sorte, o furacão Delta perderá força", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em sua habitual coletiva matutina.

O efetivo mobilizado, que pertence à Secretaria da Marinha, vai executar o Plano DN-III, protocolo para o atendimento de comunidades em situações de desastre.

Vários oficiais, alguns com capas impermeáveis, se deslocaram para as cidades de Valladolid e Tizimín, no estado de Yucatán.

- Atividades suspensas -

Enquanto isso, as autoridades do estado de Quintana Roo, onde está Cancún, ordenaram a suspensão das atividades não essenciais na área a partir das 13h00 locais (15h00 em Brasília).

O governador Carlos Joaquín González anunciou também o fechamento dos aeroportos de Cancún - um dos principais destinos turísticos do México - e de Cozumel a partir das 17h00 locais (19h00 em Brasília).

Os turistas, muitos deles estrangeiros, foram levados a refúgios estabelecidos pelas empresas hoteleiras, enquanto a população local foi enviada a abrigos públicos, declarou o funcionário. Os abrigos foram higienizados para evitar a disseminação do coronavírus.

Além disso, os hotéis a costa de Cancún e Puerto Morelos foram desalojados. Nas ilhas de Punta Allen e Holbox, os turistas foram enviados às cidades mais próximas.

A companhia elétrica estatal deve cortar preventivamente a energia antes da passagem do fenômeno e, uma vez que a emergência terminar, fará a reparação dos potenciais danos.

Essa situação representa um novo golpe para Cancún e seus arredores, que já presenciaram uma redução drástica nas visitas como resultado da pandemia de covid-19.

O turismo representa mais de 8% do PIB do México, o quarto país do mundo mais enlutado pelo coronavírus com 81.877 mortes, além de quase 800.000 casos confirmados.

- Moradores se abastecem -

Os balneários do Caribe mexicano não são atingidos por um grande furacão desde 2005, quando o Wilma, de categoria 4, chegou à terra também em outubro. Porém, devido ao seu deslocamento lento, ficou praticamente parado por quase 72 horas entre Cozumel e Cancún.

Os moradores de Cancún se abasteceram nesta terça-feira com alimentos, água potável e tábuas de madeira, além de reunirem documentos importantes para sua proteção, verificou a AFP.

Os pescadores, por sua vez, evitaram que suas embarcações sejam varridas pelas ondas ciclônicas.

Até esta segunda-feira foram registradas fortes chuvas devido à passagem da tempestade tropical Gamma pelo sudeste, que tocou terra no último final de semana e deixou pelo menos seis mortos e cerca de 600.000 afetados, principalmente pelas inundações.

O Delta é a 26a tempestade com nome, em uma temporada de furacões no Atlântico excepcionalmente ativa. Vários recordes já foram batidos este ano.

Entre eles, a lista de nomes previstos para os ciclones esgotou, e os meteorologistas começaram a identificá-los com o alfabeto grego.