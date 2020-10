Facebook e Twitter interferem em mensagens enganosas de Trump sobre covid-19

Facebook e Twitter interferiram em mensagens publicadas nesta terça-feira, 6, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que violam regras das plataformas contra conteúdo mentiroso.



O Facebook retirou do ar a publicação de Trump, mas não antes de ela ser compartilhada 26 mil vezes, segundo informações da companhia de ferramentas de medição de dados CrowdTangle.



"Retiramos informação incorreta sobre a gravidade da covid-19", disse um porta-voz do Facebook, que raramente toma ações contra publicações de Trump.



Já o Twitter desativou retuítes de uma mensagem similar publicada por Trump e acrescentou uma etiqueta de aviso que afirma que o conteúdo violou suas regras sobre "disseminação de informações enganosas e potencialmente perigosas relacionadas à covid-19". A empresa acrescentou, porém, que pode ser do interesse público que a mensagem continue acessível.



Depois de deixar o hospital na segunda-feira, onde recebeu tratamento para combater a covid-19, Trump tirou a máscara assim que chegou à Casa Branca e prometeu voltar rapidamente à campanha para as eleições de 3 de novembro. Pouco depois, em um vídeo, disse que os americanos não deveriam temer o coronavírus e sair de casa com cuidado.



Em agosto, o Facebook já havia retirado um vídeo do presidente no qual ele afirmava que as crianças "são quase imunes" ao vírus, dado que a rede social descreveu como "desinformação prejudicial".



Essa foi a primeira vez que o Facebook removeu uma postagem de Trump por conter informações incorretas.



O Facebook enfrenta pressão para impedir a disseminação de informações incorretas e, ao mesmo tempo, é acusado de silenciar visualizações ao solicitar a publicação de informações verdadeiras. (Com agências internacionais)