Eddie Van Halen morre após longa batalha contra o câncer

Eddie Van Halen, fundador da icônica banda de rock batizada com seu sobrenome, faleceu nesta terça-feira (6) aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer, anunciou seu filho pelas redes sociais.

"Não posso acreditar que tenha que escrever isso", manifestou-se Wolf Van Halen, "mas meu pai (...) perdeu a longa e árdua batalha contra o câncer".

"Foi o melhor pai que podia pedir", continuou. "Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e não acho que se recupere completamente desta perda. Te amo muito, papai".

Van Halen, um virtuoso da guitarra, nasceu em Amsterdã, mas se criou em Pasadena, na Califórnia, onde fundou a banda junto com seu irmão mais velho, o baterista Alex Van Halen, e rapidamente saltou para a fama.

Entre os clássicos do grupo estão "Runnin' with the Devil" e o solo de guitarra de "Eruption".

Van Halen vendeu mais de 75 milhões de discos e tem mais singles número um nas paradas de rock dos Estados Unidos do que qualquer outro artista, segundo o selo da banda.

De acordo com o site de celebridades TMZ, Van Halen faleceu em um hospital de Santa Mônica, acompanhado da esposa, Janie; do filho, Wolf, que virou baixista da banda; e do irmão, Alex.

Sua luta contra o câncer de garganta começou há uma década, segundo o site.