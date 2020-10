Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Como parte de sua expansão no Caribe, a Andersen Global anuncia o início de suas operações nas Ilhas Virgens Americanas (USVI) por meio de um acordo de colaboração celebrado com a firma de advocacia Marjorie Rawls Roberts, P.C., ampliando assim a cobertura central da organização na região.

Fundada em 1999, a Marjorie Rawls Roberts, P.C. tem mais de 20 anos de experiência representando pessoas físicas e jurídicas em questões tributárias e transações comerciais internacionais nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Americanas, prática de clientes privados, fundos e propriedades, pedidos e consultoria relativos a incentivos econômicos direcionados, questões imobiliárias e contencioso tributário. Os advogados da empresa atendem a diversos clientes nacionais e internacionais, entre eles, hotéis e empresas relacionadas com turismo, empresas de serviços, escritórios familiares, empresas de tecnologia e refinarias. A firma é liderada por Marjorie (Jorie) Rawls Roberts, fundadora e sócia-gerente. Jorie foi anteriormente associada à firma Gibson, Dunn & Crutcher em seus escritórios de Londres e Washington, D.C., e atuou como advogada-consultora no Escritório de Política Tributária do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, consultora-chefe do Departamento de Receita Interna das Ilhas Virgens Americanas e consultora jurídica de uma empresa de gestão de fundos hedge.

"Nossa equipe está entusiasmada por se integrar às firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global, e com o estabelecimento de relacionamentos profissionais baseados em uma conexão de nossos valores partilhados de boa administração e transparência", afirmou Jorie. "Esta colaboração nos permitirá conectar nossos clientes a profissionais jurídicos e tributários de primeira linha em todo o mundo, além de fornecer informações sobre as oportunidades de investimento interessantes disponíveis nas Ilhas Virgens Americanas a um público mais amplo."

"Jorie tem capacidades extraordinárias, tendo trabalhado para uma grande firma de advocacia em Washington, D.C., e também como advogada-consultora no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por três anos", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "As Ilhas Virgens Americanas apresentam oportunidades únicas para nossa organização e nos deixa em uma posição ainda melhor para atuar como solução completa para nossos clientes multinacionais. O acréscimo de uma unidade nas Ilhas Virgens Americanas complementa nossa estratégia geral de expansão no Caribe e nos permite oferecer serviços jurídicos e fiscais independentes de máxima qualidade a nossos clientes."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 205 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

https://www.businesswire.com/news/home/20201006006069/pt/

