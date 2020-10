Policial branco é indiciado pela morte de homem negro nos EUA

Um policial branco foi indiciado pela morte de um homem negro no Texas, anunciaram as autoridades na noite de segunda-feira, em meio a tensões sobre as ações das forças de segurança contra minorias. Ele está detido em uma prisão em Hunt, no nordeste do estado.

Uma investigação policial concluiu que as ações do agente Shaun Lucas não foram "objetivamente racionais", informou o departamento de segurança pública do Texas à AFP nesta terça-feira (6).

O policial Lucas respondeu um chamado no sábado vindo da pequena cidade de Wolfe City, a cerca de 100 km de Dallas, relatando uma briga. No local, ele entrou em contato com Jonathan Price, um afro-americano de 31 anos, supostamente envolvido no incidente.

Lucas tentou "deter Price, que resistiu com uma atitude não ameaçadora e começou a se afastar", descreveram as autoridades. O agente primeiro usou seu taser, uma arma imobilizadora, e depois sua arma de fogo. Price foi levado ao hospital, onde acabou morrendo.

O advogado Lee Merrit, que representa a família da vítima, lamentou na segunda-feira à noite que a acusação de Lucas, feita dois dias após o incidente, "não tenha sido mais rápida". "Isso deveria ter sido feito no mesmo dia em que ele foi morto", declarou.

Merrit descreveu Price como um "herói local", que intercedeu ao ver um homem atacar uma mulher. Price teria levantado as mãos e tentado explicar o que aconteceu antes de ser morto, de acordo com o advogado.