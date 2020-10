Pence não precisa fazer quarentena e pode retomar atividades, avaliam médicos

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, não precisa fazer quarentena e pode retomar suas "atividades normais", de acordo com um documento divulgado pela equipe médica da Casa Branca. Pence deve participar, nesta quarta-feira, 7, de um debate com a democrata Kamala Harris, vice na chapa de Joe Biden à presidência.



"O vice-presidente Mike Pence permaneceu saudável, sem quaisquer sintomas de covid-19, e continuou a fazer testes diários que resultaram todos negativos", diz o documento. A Casa Branca ressalta que Pence não esteve em "contato próximo" com nenhum indivíduo que tenha testado positivo para o coronavírus, incluindo o presidente americano, Donald Trump, que saiu ontem do hospital.



O boletim de saúde afirma que Pence estava viajando terça, quarta e quinta-feira da semana passada e permaneceu em casa sexta, sábado e domingo, "por uma abundância de precaução".



"O vice-presidente Mike Pence é encorajado a realizar suas atividades normais e não precisa ficar em quarentena", diz outro trecho do documento.