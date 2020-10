Trump diz estar 'impaciente' para debater com Biden em 15 de outubro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (6) que está impaciente para voltar a debater com Joe Biden, seu rival democrata nas eleições de 3 de novembro no país.

"ME SINTO BEM!", tuitou Trump.

"Estou desejando que chegue o debate da noite de quinta, 15 de outubro, em Miami. Será genial!", acrescentou, em alusão ao segundo duelo programado com o vice de Barack Obama.

A Comissão de Debates Presidenciais, uma organização sem fins lucrativos que patrocina esses encontros desde 1988, fará o segundo embate presencial entre Trump e Biden, em 15 de outubro, no Centro de Artes Cênicas Adrienne Arsht, em Miami.

Segundo a programação divulgada, o debate será moderado por Steve Scully, editor de política da emissora C-SPAN. Diferentemente do primeiro debate em Cleveland, Ohio, em 29 de setembro, este será no estilo assembleia, com perguntas do público.

Um terceiro e último debate entre ambos está programado para 22 de outubro em Nashville.

Trump, de 74 anos, recebeu alta ontem do centro médico militar Walter Reed, localizado nos arredores de Washington. Ele foi internado na sexta-feira passada, por covid-19, horas depois de anunciar que havia testado positivo para a doença.

Nas últimas pesquisas de opinião, seu rival ampliou a vantagem.

Nesta terça, uma sondagem da CNN/SSRS mostra Biden 16 pontos à frente de Trump (57% contra 41%). Em outra enquete entre eleitores registrados, da NBC News-Wall Street Journal publicado no domingo, Biden superava Trump por 14 pontos (53% contra 39%).