AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2020

América

SALT LAKE CITY (Estados Unidos) - Mike Pence e Kamala Harris realizam debate sobre a vice-presidência - 23H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Novas restrições impostas em nove bairros - (até 7)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Eric, filho de Trump, testemunhará em investigação de fraude -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Caso de direitos autorais entre Oracle e Google, que durou uma década, chega a tribunal dos EUA -

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI publica seção sobre mudança climática nas perspectivas econômicas globais - 13H00

CORINTO (Honduras) - Nova caravana de migrantes cruza de Honduras para a Guatemala. - (até 15 de Outubro)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - OPAS falará sobre COVID-19 nas Américas -

Europa

(+) STEPANAKERT (Azerbaijão) - Combates em Nagorno-Karabakh - (até 8 de Outubro)

(+) MADRI (Espanha) - Lockdown parcial em Madri - (até 16)

LONDRES (Reino Unido) - Reunião anual do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento - (até 8)

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

(+) NICE (França) - Mau tempo: busca de pessoas desaparecidas e danos nos Alpes-Marítimos - (até 18)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Química - 07H45

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

(+) PARIS (França) - Homenagem pública ao estilista japonês Kenzo Takada - (até 8)

(+) LONDRES (Reino Unido) - O principal negociador da Grã-Bretanha, David Frost, comparece ao comitê da Câmara dos Lordes no parlamento para discutir as negociações do Brexit -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Judeus marcam o festival de Sucot ou Festa dos Tabernáculos - (até 9)

LÍBANO - Líbano coloca mais de 100 distritos em confinamento por coronavírus - (até 12)

Ásia-Pacífico

LHASA (China) - 70º aniversário da invasão da China ao Tibet -

África

(*) NAIRÓBI (Quênia) - Esperado veredicto em julgamento de ataque ao Westgate Mall -

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: septiembre - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório do FMI sobre os efeitos do confinamento, parte das perspectivas econômicas globais - 12H00

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Literatura - 09H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Interior da UE realizam videoconferência sobre novo pacto de asilo - 06H00

BARCELONA (Espanha) - Leilão de documentos de Pablo Neruda - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) KARBALA (Iraque) - Peregrinação xiita Arbain à cidade sagrada de Karbala -

Ásia-Pacífico

KUALA LUMPUR (Malásia) - O tribunal decide sobre o recurso da Coreia do Norte contra a oferta de extradição dos EUA - 00H00

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Número de mortes por vírus no Brasil se aproxima de 150.000, as internações hospitalares diminuem -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflacion - IPCA Mês Ref: septiembre - 10H00

Europa

OSLO (Noruega) - Nobel da Paz - 07H00

CANNES (França) - 3º Festival Internacional de Séries de Cannes, com foco em TV - (até 14)

HALLE AN DER SAALE (Alemanha) - Comemoração do primeiro aniversário do tiroteio na sinagoga Halle - 11H30

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Saúde Mental -

Europa

ANCARA (Turquia) - Quinto aniversário do ataque terrorista contra manifestação pela paz pró-curda -

Ásia-Pacífico

PYONGYANG (Coreia do Norte) - 75º aniversário da fundação do governante Partido dos Trabalhadores da Coreia -

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiências de confirmação do Senado sobre a nomeada para a Suprema Corte Amy Coney Barrett -

Europa

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Economia - 07H45

(+) BREMERHAVEN (Alemanha) - Retorno da maior expedição científica do Ártico 'Polarstern' -

(+) BIELORRÚSSIA - Exercícios militares entre ex-aliados soviéticos - (até 16)

TERÇA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) COPIAPÓ (Chile) - 10º aniversário do resgate de 33 mineiros presos por 69 dias em uma mina de ouro e cobre -

Europa

(+) PARIS (França) - Leilão de esqueleto de alossauro -

(+) VIENA (Áustria) - Relatório mensal Opep -

(+) PEQUIM (China) - O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo se reúne - (até 17)