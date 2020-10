OMC: retrocesso do comércio mundial em 2020 será menos brutal que previsto

O comércio mundial, uma das principais vítimas econômicas da pandemia da covid-19, está menos doente do que se imaginava, mas a recuperação será mais fraca do que o esperado pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

A organização estima que o comércio internacional cairá "apenas" 9,2% em volume neste ano, contra uma projeção de queda de 12,9% em abril, em seu cenário mais otimista.

Esse número foi estabelecido apenas quatro meses após o início da pandemia, que já deixou mais de um milhão de mortos. Para 2021, a instituição espera uma alta de 7,2%, contra os 21,3% previstos na projeção de abril.

A OMC alertou contra os riscos negativos relacionados ao ressurgimento do vírus em algumas regiões, o que pode levar a novas medidas de confinamento.

"O comércio mundial mostra sinais de se recuperar de uma profunda recessão induzida pela covid-19, mas os economistas da OMC advertem que qualquer recuperação pode se ver interrompida pelos efeitos da pandemia em curso", disse o organismo em um comunicado.

A instituição considera ainda que "o ritmo de expansão pode diminuir assim que a demanda se esgotar, e os estoques comerciais tiverem sido repostos".

Também se pode esperar mais resultados negativos, em caso de ressurgimento do coronavírus até o fim do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) mundial cairá 4,8% em 2020 até aumentar 4,9% em 2021, antecipou a OMC.

"As estimativas de consenso agora situam a queda do PIB ponderado pelo mercado mundial em 2020 em -4,8%, em comparação com -2,5% no cenário mais otimista descrito no prognóstico de abril da OMC", declarou a organização.

"Espera-se que o crescimento do PIB aumente para 4,9% em 2021, mas isso depende, em larga medida, das decisões políticas e da gravidade da doença", acrescentou.

- Risco de bloqueio para crescimento -

O vice-diretor-geral da OMC, Yi Xiaozhun, disse que um ressurgimento da covid-19 e a necessidade de novos confinamentos podem reduzir o crescimento do PIB mundial em dois, ou três, pontos percentuais e reduzir até quatro pontos percentuais o crescimento do comércio de mercadorias em 2021.

"A incidência da covid-19 em todo mundo caiu desde o pico da primavera [outono no Brasil], mas continua sendo obstinadamente alta em muitas áreas", disse Yi à imprensa na sede da OMC em Genebra.

"O comércio desempenhou um papel fundamental na resposta à pandemia, permitindo aos países assegurar o acesso a alimentos e a insumos médicos vitais", afirmou.

Yi também advertiu que "um dos maiores riscos para a economia mundial depois da pandemia seria o protecionismo".

A OMC declarou ainda que a rápida disseminação de uma vacina eficaz contra o vírus pode impulsionar a confiança e aumentar o crescimento da produção em um, ou dois, pontos percentuais em 2021.

"Isso somaria até três pontos percentuais ao ritmo de expansão comercial", completou.