OPAQ confirma que opositor russo Navalny foi envenenado

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) anunciou, nesta terça-feira (6), ter encontrado uma substância do tipo Novichok no organismo do opositor russo Alexei Navalny.

O ativista foi hospitalizado em estado muito grave, em Berlim, por causa de um envenenamento, segundo fontes alemãs.

A OPAQ declarou que as amostras de sangue e urina de Navalny continham um "inibidor da colinesterase" similar ao das substâncias químicas do tipo Novichok, proibidas pela organização em 2019.

Essa confirmação apoia as descobertas de laboratórios na Alemanha, França e Suécia.

"Esses resultados são muito preocupantes", disse o chefe da OPAQ, Fernando Arias.

A Alemanha havia solicitado oficialmente "assistência técnica" à organização, como todos os membros da OPAQ têm direito quando acreditam que estão enfrentando um incidente envolvendo o uso de armas químicas.

Arias declarou que "o importantante agora" é renovar a luta para que as armas químicas não sejam utilizadas, como prometeu a comunidade internacional há mais de 25 anos, quando foi aprovada a Convenção da ONU sobre o assunto.