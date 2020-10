Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje a nomeação de Alexander Mutter como diretor administrativo de Mercado de Capitais. Com sede na Alemanha, Mutter será diretamente responsável por supervisionar a expansão dos parceiros de investimento da Taulia em todo o mundo. Sua função se concentrará na construção de relacionamentos estratégicos com instituições financeiras e no fortalecimento da amplitude de fontes de investimento da Taulia.

"Estamos crescendo rapidamente na Taulia e, por isso, desejamos dar as boas-vindas a um peso-pesado do setor para a equipe. Alexander possui vasta experiência no setor de comércio e cadeia de suprimentos; ele será um trunfo para a equipe à medida que continuamos a expandir nossas parcerias e alianças globalmente. Sua nomeação também ocorre em um momento crítico, enquanto o impacto econômico da pandemia COVID-19 continua a se desenvolver em todo o mundo. As empresas estão procurando reforçar suas cadeias de abastecimento e fornecer a liquidez necessária para seus fornecedores de pequenas empresas. A experiência do Alexander nos ajudará a apoiar nossos clientes e suas necessidades de evoluir", disse o CEO da Taulia, Cedric Bru.

"É um ótimo momento para ingressar na Taulia, porque a empresa e o setor financeiro da cadeia de suprimentos estão crescendo exponencialmente. Há uma grande demanda no mercado por esses serviços e estou animado para fazer parte dessa jornada, à medida que a Taulia cresce e se expande internacionalmente. Estou ansioso para estabelecer novas parcerias e alianças para que possamos fornecer ainda mais recursos e serviços líderes do setor aos nossos clientes", disse Alexander Mutter, diretor administrativo de Mercado de Capitais da Taulia.

Antes de se unir à Taulia, Alexander ocupou posições de liderança nas funções de comércio global e cadeia de suprimentos em instituições financeiras líderes, como HSBC, Deutsche Bank, ABN AMRO Bank N.V. e Citigroup.

Sobre a Taulia

Taulia é uma fornecedora líder de soluções tecnológicas de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). Por meio de uma combinação única de plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança das maiores empresas do mundo, entre elas Airbus, AstraZeneca, Nissan e Vodafone. Para mais informações, acesse www.taulia.com

