O Delta chegou à categoria 3, nesta terça-feira (6), e será "um furacão extremamente perigoso de categoria 4", quando alcançar a península mexicana de Yucatán amanhã - alertaram meteorologistas americanos.

O furacão sopra com ventos máximos de 185 km/h e rajadas mais fortes. Na manhã desta terça, encontrava-se a 520 km ao sudeste de Cozumel, no México, para onde se deslocava a 26km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), com sede em Miami.