Johnson promete transformar Reino Unido em líder mundial da energia eólica

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou, nesta terça-feira (6), que seu governo fará do Reino Unido o líder mundial em energia renovável barata, especialmente eólica.

Johnson promete que irá fornecer energia a todas as residências britânicas em dez anos.

"O governo britânico decidiu se tornar o líder mundial na produção de energia renovável barata, mais barata que carvão e gás", disse ele em um discurso proferido no último dia da convenção anual do Partido Conservador.

"Acreditamos que, em dez anos, a energia eólica offshore fornecerá energia para todas as residências do nosso país", acrescentou.

Durante a campanha de dezembro passado, para eleições legislativas em que obteve uma maioria esmagadora, Johnson prometeu aumentar a geração de energia eólica offshore para 40 gigawatts (GW) até 2030. Hoje, são 10 GW.

O líder conservador tenta, com isso, galvanizar suas fileiras com a defesa de uma "revolução industrial verde", a qual "criará centenas de milhares, talvez milhões de empregos".

"O que a Arábia Saudita é para o petróleo, o Reino Unido será para o vento: um lugar onde os recursos são quase ilimitados, mas, no caso do vento, sem emissões de carbono, sem os danos ambientais", argumentou.

Para isso, anunciou um investimento de 160 milhões de libras (em torno de US$ 208 milhões) para a construção da "próxima geração de aerogeradores" e de turbinas eólicas flutuantes.

Os aerogeradores flutuantes são uma tecnologia de ponta que ainda está em desenvolvimento e deve permitir o acesso a áreas offshore com mais vento.

De acordo com Johnson, investir em energia eólica offshore ajudará a criar 60.000 empregos e a alcançar a neutralidade de carbono até 2050, uma meta criticada como muito distante pelas associações ambientais.

País mais atingido pela pandemia na Europa, com mais de 42.000 mortes confirmadas pela covid-19, o Reino Unido também é o país europeu que sofreu a maior contração econômica em decorrência do confinamento, com queda de 19,8% no PIB no segundo trimestre.

Johnson nem sempre foi tão entusiasmado com a energia eólica. Em 2013, quando era prefeito de Londres, declarou que preferia o gás de xisto, cuja extração foi proibida no país.