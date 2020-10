Comunicado do Business Wire :P.I. Works

P.I. Works assinou um contrato de vários anos com uma operadora Tier 1 estabelecida na Ásia-Pacífico (APAC) para implantar suas soluções de automação de rede móvel e gerenciamento de configuração da mesma. Como parte do escopo, a P.I. Works também fornecerá recursos de SDK (Kit de Desenvolvimento de Software) que permitirão ao cliente desenvolver seus próprios casos de uso de automação.

O projeto visa aumentar a eficiência nas operações de rede, enquanto melhora a experiência do cliente por meio do gerenciamento automatizado de tarefas críticas e repetitivas do gerenciamento da rede. Além disso, a solução irá garantir que os clientes desfrutem de serviços móveis de alta qualidade durante eventos massivos.

Estas ofertas abrangentes de SDK da P.I. Works, fornecerão, a capacidade de desenvolver, prototipar e embalar módulos de automação inovadores para uma variedade de diferentes casos de uso, criando novos caminhos para aprimorar a qualidade e a eficiência da rede.

Tuna Toker, gerente geral da P.I. Works AP Pte. Ltd., disse: "Estamos entusiasmados em dar as mãos a uma importante operadora Tier 1 neste projeto e empenhados em apoiar os requisitos das redes atuais e futuras, com a P.I. Works tornando-se um parceiro estratégico para o longo prazo. Acreditamos firmemente que nossas soluções de automação de rede de ponta irão capacitá-los a acelerar a introdução de serviços móveis inovadores, impulsionar a excelência operacional e transformar a experiência móvel dos usuários móveis no caminho para 5G."

O projeto é um marco importante para P.I. Works, pois esta é uma adição importante à sua base de cliente. Junto com a conquista de outros novos clientes nos últimos 6 meses, nossa crescente presença na região Ásia-Pacífico (APAC) estimulará ainda mais o crescimento da nossa equipe na região.

Sobre a P.I. Works

P.I. Works é a fornecedora líder de soluções de planejamento, gerenciamento e otimização de rede móvel baseada em IA. A P.I. Works combina experiência comprovada em campo com seu portfólio de produtos e serviços premiados. Essas soluções capacitam as operadoras móveis a acelerar a transformação da rede, melhorar a qualidade da rede e reduzir os custos de gerenciamento de rede no caminho para 5G. A P.I. Works implantou suas soluções em 51 operadoras de rede móvel em 37 países. A P.I. Works contribui ativamente para ETSI, GTI, fórum de padronização 3GPP e iniciativas de código aberto.

