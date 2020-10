Mundo deve apoiar Azerbaijão no conflito de Nagorno Karabakh, diz chanceler turco

A Turquia pediu ao mundo, nesta terça-feira (6), que apoie o Azerbaijão no conflito de Nagorno Karabakh, contra a Armênia, e questionou a utilidade de um cessar-fogo na região separatista armênia.

"O mundo deve estar do lado daqueles que têm seus direitos, ou seja, do lado do Azerbaijão", disse o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, em visita a Baku.

"Há pedidos de cessar-fogo, mas o que acontecerá a seguir? A Armênia se verá obrigada a se retirar imediatamente dos territórios do Azerbaijão", completou.

A visita de Cavusoglu a Baku ocorre um dia depois de França, Rússia e Estados Unidos, países que copresidem o Grupo de Minsk, pedirem um "cessar-fogo imediato e incondicional" em Karabakh.

Cavusoglu, cujo país não insiste na defensa do direito do Azerbaijão de remover os separatistas armênios de Nagorno Karabakh, rejeitou o apelo.

"Não há nada (no apelo do grupo de Minsk). Eles continuam a colocar o opressor e o oprimido em pé de igualdade", acrescentou o ministro turco.

Segundo o chanceler, colocar os dois lados em pé de igualdade equivale a "recompensar a Armênia", embora Nagorno Karabakh seja território do Azerbaijão, conforme o direito internacional.