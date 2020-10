Trio vence o Nobel de Física por pesquisas sobre buracos negros

Pompeo se reúne com aliados dos EUA em Tóquio e volta a criticar a China

Trump deixa hospital com tratamento que OMS liga a casos graves de covid

Comissão Eleitoral anula resultado das eleições legislativos no Quirguistão

