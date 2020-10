Comunicado do Business Wire :Manga Kingdom Tosa Promotion Division, Department of Culture, Community, and Sports, Kochi Prefecture

A fim de nutrir uma nova geração de artistas e promover o "Manga Kingdom Tosa" para o mundo, nós - Manga Kingdom Tosa - colaboramos com a ComicWalker e o Niconico Manga para realizar o concurso anual de mangá "World Manga Senbatsu". São aceitas inscrições de todo o mundo através do site ou e-mail do World Manga Senbatsu.

As inscrições que chegarem às finais serão julgadas publicamente no evento "7º Nacional Mangaka Daikaigi em Manga Kingdom Tosa" em 6 de março do próximo ano. Este julgamento permite que os candidatos tenham seus trabalhos avaliados por artistas de mangá profissionais. Além disso, o vencedor do concurso "story manga" terá a oportunidade de publicar seu trabalho na ComicWalker. Aguardamos suas inscrições.

Categorias e Temas

-- Mangá de 1 página (Categoria de Aluno do Ensino Médio) - Tema: Distância

-- Mangá de 1 página (Categoria Aberta) - Tema: Crescimento

-- Story Manga (Categoria Aberta) - Sem Tema

Prazo para inscrições 30 de novembro de 2020 (seg.) 23:59 * Horário padrão do Japão (GMT + 9)

Detalhes do prêmio

-- Mangá de 1 página (Categoria de Aluno do Ensino Médio)

Prêmio principal: prêmio em dinheiro de JPY100.000; convite para dois para o 30º Manga Koshien; CLIP STUDIO PAINT EX.

Prêmio de Excelência: prêmio em dinheiro de JPY50.000; CLIP STUDIO PAINT PRO

-- Mangá de 1 página (Categoria Aberta)

Prêmio em dinheiro de JPY100.000; produtos ANA; CLIP STUDIO PAINT EX; Wacom Cintiq 16

-- Story Manga (Categoria Aberta)

Prêmio em dinheiro de JPY200.000; produtos ANA; CLIP STUDIO PAINT EX, a opção de publicar o trabalho no ComicWalker

Juízes da Rodada Preliminar Osawa Shuntaro, Kusaka Riki, Masaki Hidehisa, Muraoka Masahiro, Morita Masafumi

Juízes da Rodada Final A ser anunciado (as informações serão publicadas no site World Manga Senbatsu)

URL do site https://manga-senbatsu.nicomanga.jp/en/contests/3

