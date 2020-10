Manifestantes tomam a sede do governo do Quirguistão

Manifestantes antigovernamentais que impugnam os resultados eleitorais no Quirguistão invadiram ao amanhecer de terça-feira (noite de segunda, 5, no Brasil), o edifício que sedia o Parlamento e a administração presidencial em Bishkek, reportaram vários meios de comunicação.

Segundo uma testemunha, eles teriam libertado da prisão um ex-presidente do país.

Fotos publicadas pelo serviço quirguiz da Rádio Free Europe mostram manifestantes caminhando pela sede principal do governo do Quirguistão. Outros veículos locais também reportaram a tomada do edifício.