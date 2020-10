Trump sai andando do hospital, após tratamento para a covid-19

O presidente americano, Donald Trump, saiu caminhando no fim da tarde desta segunda-feira (5) do hospital onde foi tratado para a covid-19, pouco após anunciar que tinha a intenção de retomar "em breve" sua campanha para a reeleição.

Usando máscara e vestindo terno e gravada, Trump cruzou as portas do Hospital Militar Walter Reed, em Bethesda, arredores de Washington, e ergueu o polegar antes de entrar em um carro preto e em seguida no helicóptero que o leva de volta à Casa Branca, em meio a gritos de "Mais quatro anos!, Mais quatro anos!" de seus seguidores posicionados na entrada.