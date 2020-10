Comunicado do Business Wire :IDEMIA

O primeiro registro biométrico de passageiros baseado em smartphone remoto do mundo oferece aos passageiros uma experiência mais tranquila e sem contato, desde o registro da identidade até o embarque. Os rostos dos passageiros - um verdadeiro Open Sesame por todo o aeroporto - são registrados em casa no Mona, o aplicativo de smartphone do Aeroporto de Lyon. Depois desse registro com antecedência, os passageiros podem guardar seus documentos de viagem, à medida que passam pelo aeroporto sem impedimentos.

O registro dos passageiros é garantido por uma comparação biométrica entre o seu rosto no smartphone e as digitalizações do seu documento de identidade e cartão de embarque. Este sistema de gerenciamento de identidade totalmente preciso e confiável que a IDEMIA aperfeiçoou permite aos passageiros passar por todos os pontos de controle de identidade.

O mais recente portão compacto biométrico e automático da RESA batizado de Major eGate, que também atende às pessoas com deficiência, vem com uma câmera integrada para que os passageiros possam passar para a área restrita de segurança e embarcar em seu avião apenas com base no reconhecimento facial.

O sistema da IDEMIA é universal, seguro e funciona em odos os sistemas de empresas aéreas, graças ao sistema CUPPS com certificação IATA da RESA. Este sistema estará disponível no Aeroporto de Lyon para voos da Transavia e da TAP para Portugal.

Embora este novo serviço esteja sujeito à aprovação formal da CNIL1, até a data, a CNIL o recomenda para preservar os dados e direitos dos passageiros.

O vice-presidente executivo de identidade e segurança pública da IDEMIA, Philippe Barreau, disse:"Como especialistas em soluções de segurança biométrica, estamos entusiasmados em oferecer uma inovação mundial ao lado de nossos clientes Vinci Airports e Lyon Airport e de nossa parceira RESA. Este teste aproveita a tecnologia biométrica sem contato que oferece aos usuários uma experiência de aeroporto incomparável, sem renunciar à segurança. Isso comprova nossa capacidade de inovar constantemente para salvaguardar a confiança dos passageiros e ajudar a pavimentar o caminho para viagens futuras ainda mais tranquilas e seguras".

O diretor executivo da RESA, Renaud Willard, disse:"As atuais restrições por causa da covid-19 nos obrigaram a repensar em como cuidar dos passageiros e de suas interações com a equipe e o equipamento de segurança dos aeroportos. O teste biométrico em andamento no Aeroporto de Lyon foi possível graças à colaboração industrial francesa, por meio da qual a alta tecnologia salvou o dia, apesar da atual pandemia e crise econômica. Mostramos aqui que os passageiros podem passar pelos controles de verificação dos aeroportos sem ter nenhum contato e sem entregar documentos em papel enquanto reforçam a segurança".

Valérie Vesque-Jeancard, diretora da área de França e Américas da Vinci Airports, disse:"Estamos muito felizes com o lançamento hoje do aplicativo MONA, o primeiro do mundo, em um momento em que os aeroportos precisam de inovações revolucionárias para que possam oferecer aos passageiros uma experiência ainda mais segura, agradável e personalizada. Parabenizo calorosamente todos os funcionários envolvidos, incluindo o pessoal da IDEMIA e da RESA, que conseguiram superar duras restrições nos últimos meses e oferecer um grande teste em apenas um ano".

A IDEMIA fornece soluções de fluxo de passageiros rápidas e seguras para inúmeros aeroportos ao redor do mundo e gerencia mais de 30 programas governamentais de controle de fronteiras. Em 2017, a IDEMIA instalou um sistema de controle biométrico de identificação com base em reconhecimento facial no Terminal 4 do Aeroporto de Changi, em Singapura, desde o check-in da bagagem até o embarque na aeronave, incluindo a passagem pelo ar e a travessia de fronteiras. A empresa realiza regularmente testes de tecnologia de reconhecimento facial para tornar o embarque mais tranquilo.

A experiência da RESA está na introdução de tecnologia biométrica para a autenticação da equipe de segurança do aeroporto, que precisa se conectar aos sistemas de TI. A RESA está empenhada atualmente em apresentar esta tecnologia no topo dos sistemas existentes de aeroportos de passageiros. Anteriormente, a empresa realizou vários testes piloto, incluindo nos aeroportos de Singapura e Paris.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

Sobre a RESA

Com o respaldo de 30 anos de experiência e mais de 1.000 programas de software instalados em 62 países, a RESA é um das maiores desenvolvedores de sistemas aeroportuários e aéreos do mundo.

A empresa é uma pequena empresa inovadora com sede em Vendée que desenvolve, vende e mantém vários tipos de software integrados, que abrangem todas as necessidades do sistema aeroportuário, incluindo o check-in e embarque de passageiros, rastreamento e reconciliação de bagagem, rastreamento de passageiros, portões automáticos, quiosques de autoatendimento e biometria, gerenciamento de voos, alocação de recursos, faturamento, estatísticas, inteligência de negócios e mensagens.

__________________________________ 1 Autoridade nacional da França responsável pela privacidade de dados

Imprensa: IDEMIA: Hanna Sebbah - idemia@havas.com

RESA: Cécile Simond-Pion, Comunicação e Eventos marketing@resa.fr +33 (0)2 51 24 70 00

