Seis mortos e 600.000 afetados por tempestade Gamma no México

Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 600.000 pessoas foram afetadas pela tempestade tropical Gamma neste fim de semana, durante sua passagem pelo sudeste do México, onde causou deslizamentos de terra, inundações e outros danos, de acordo com as autoridades.

Entre as vítimas estão duas mulheres e duas crianças de uma comunidade no estado de Chiapas, no sul do país, que tiveram a casa soterrada por um deslizamento de terra, segundo a Proteção Civil informou em um comunicado.

Ao mesmo tempo, uma pessoa morreu no município de Jalpa de Méndez (Tabasco, sudeste) após ter sido arrastada por uma enchente, e outra na cidade de Jalapa após afogamento, acrescentou o informe.

As chuvas intensas também obrigaram 3.600 pessoas a abandonarem suas casas em Veracruz (leste), Chiapas e Tabasco, detalhou a instituição.

Segundo as autoridades, a região mais atingida foi Tabasco, com cerca de 591.000 pessoas afetadas, principalmente pelas cheias. As autoridades ativaram 131 abrigos temporários, onde quase 4.000 pessoas são tratadas.

Agentes da Secretaria de Defesa Nacional, da Secretaria da Marinha e da Guarda Nacional participam da prevenção e atendimento às vítimas.

Autoridades disseram que Gamma permanecerá nesta segunda-feira no litoral de Yucatán e trará chuvas ocasionais intensas naquele estado e Campeche, além de focos muito fortes em Tabasco e norte de Chiapas.

Por sua localização geográfica, com extensos litorais tanto no Atlântico quanto no Pacífico, o México é um dos países mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno, com pelo menos uma dezena de tempestades por ano com potencial para se transformar em furacões.