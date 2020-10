Trump diz que deixará hospital às 19h30 (de Brasília) e que se sente muito bem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que deixará o hospital Walter Reed nesta segunda-feira, 5, às 19h30 (de Brasília), e que está se sentindo "muito bem". O chefe da Casa Branca foi levado para o centro médico na sexta-feira, horas depois de ser diagnosticado com covid-19. A equipe médica do republicano deve realizar uma coletiva de imprensa ainda nesta tarde para dar atualizações sobre o quadro de saúde de Trump.



"Estou me sentindo muito bem! Não tenha medo da covid. Não deixe isso dominar sua vida. Desenvolvemos, sob o governo Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor do que há 20 anos!", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter. Desde o início da pandemia, os EUA já registraram mais de 7 milhões de casos de coronavírus e mais de 200 mil mortes causadas pela doença.



No final de semana, a equipe médica admitiu que Trump recebeu oxigênio suplementar e teve febre alta. O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada de sexta-feira, por meio do Twitter, que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para covid-19.